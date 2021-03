TVP Info wyśmiało Roberta Biedronia. "Zawsze był czerwony w środku"

Jakiś czas temu Robert Biedroń zapowiedział, że jeśli uzbiera 10 tys. zł na wsparcie fundacji #SEXEDPL Anji Rubik, to przefarbuje włosy na czerwono. Poseł do Parlamentu Europejskiego dotrzymał obietnicy i 8 marca opublikował na Instagramie zdjęcie z fotela fryzjerskiego .

"To jest mój manifest przeciwko brakowi bezpieczeństwa dzieciaków i młodzieży, przemocy i wystawiania ich na zagrożenia. Niektórzy powiedzą, że to niepoważne. Że europoseł, lider partii farbuje włosy na czerwono. A ja myślę, że niepoważne jest to, że europejskie państwo XXI w. nie zapewnia dostępu do rzetelnej edukacji przeciwko przemocy, nie radzi sobie z molestowaniami dziewczynek i chłopców! Państwo, które nie przekazuje wiedzy, nie dba o bezpieczną przyszłość pokoleń" - napisał Biedroń.