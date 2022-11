TVP Info wykorzystało słowa Kingi Rusin w obronie Jarosława Kaczyńskiego. "Jesteście tak durni"

Dziennikarka odniosła się do tej publikacji, wskazując na jej niedorzeczność. "Serio, myślicie, że przypominając w TVP Info wypowiedzi dziennikarzy TVN (w tym moje) o problemie alkoholizmu wśród kobiet zmyjecie odium z waszego 'mikrowodza'? Nikt z nas w tych wypowiedziach nie stygmatyzował wszystkich kobiet! Nikt nie wrzucał wszystkich do jednego worka! I nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, żeby na picie alkoholu przez jakąś grupę kobiet zrzucać demograficzną klęskę, w jaką wpędza nas swoimi chorymi przepisami państwo PiS!" - napisała Rusin na Instagramie.