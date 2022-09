6 zł reparacji? Widzowie nabijają się z licznika TVP Info

– Po pierwsze, w 1953 r. nie był żadnego zrzeczenia się, było notatka w gazecie "Trybuna Ludu" – wiemy, co to była za gazeta – dzień po domniemanym posiedzeniu Rady Ministrów. A w ogóle Rada Ministrów nie była uprawniona do jakichkolwiek decyzji – nie ma żadnych podpisów, nie ma notyfikacji do ONZ, nie ma żadnych dokumentów – jest wyłącznie notatka prasowa. Jeżeli ktoś chce budować argumentację prawną na notatce prasowej z "Trybuny Ludu", to życzę powodzenia – mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki.