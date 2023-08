TVP Info do opozycji: "Czy nie jest wam wstyd?". Jednemu posłowi puściły nerwy

Izabela Leszczyna odbiła piłeczkę, mówiąc: "To pani powinno być wstyd, że pracuje pani w takiej reżimowej telewizji". Z kolei Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy wdał się w żartobliwą wymianę zdań z młodym reporterem TVP Info, pytając: "A jaka to jest telewizja? Telewizja PiS-owska? Ta propagandowa?". Dziennikarz nie dał zbić się z tropu i stwierdził, że "propaganda to w TVN", a on jest z Telewizji Polskiej. Ale ostatecznie nie dowiedział się, czy Śmiszkowi jest wstyd, czy też nie.