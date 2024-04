TVP i TVN rządzą w polskiej telewizji. TV Republika też ma powody do radości

Z raportu Nielsena podsumowującego okres od 18.03 do 24.03.2024 r. wynika, że największą oglądalnością cieszył się TVN, mając średnio 410 tys. widzów. Jest to wskaźnik AMR, czyli tzw. Średnia Oglądalność Minutowa (Average Minute Rating). Na drugim miejscu znalazł się kanał TVP2 (404 tys.), a podium zamykała TVP1 (400 tys.). Wśród kanałów informacyjnych prym wiódł TVN24 (5. miejsce), który jednak odnotował wyraźny spadek oglądalności z 365 tys. (11.03-17.03) do 342 tys. Widzów (18.03-24.03).