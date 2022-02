TVN7 z holenderską koncesją. Grupa Discovery wydała oświadczenie

Do 25 lutego stacja TVN7 posiada polską koncesję na nadawanie. Podobnie jak w przypadku TVN24 procedura przedłużenia pozwolenia na kontynuowanie emisji trwa od wielu miesięcy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal ma wątpliwości, co do słuszności przyznawania koncesji mediom należącym w głównej mierze do amerykańskiej grupy Discovery.