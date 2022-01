TVN7 zniknie z anteny? "Dwóch członków KRRiT blokuje koncesję"

Rada składa się z pięciu członków. Ustawowa większość, która decyduje o przyznaniu koncesji, to cztery głosy na "tak". Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualne Media, niechętni do przedłużenia koncesji są prof. Janusz Kawecki (w przeszłości członek rady programowej Radia Maryja, związany publicystycznie z Telewizją Trwam i "Naszym Dziennikiem") i Andrzej Sabatowski. Obaj zostali powołani do zasiadania w Radzie przez prezydenta Andrzeja Dudę, który wypowiedział się negatywnie o "lex TVN".