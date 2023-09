TVN24 za darmo. Jeden z operatorów kablówki zaszalał przed wyborami

O tymczasowym, bo najprawdopodobniej trwającym tylko do 16 października, odkodowaniu kanału TVN24 oraz TVN24 Biznes, informuje m.in. serwis Innpoland.pl. Jak czytamy, z oferty mogą skorzystać klienci podstawowego pakietu telewizji "Start", którzy do tej pory nie mieli dostępu do informacyjnego i biznesowego kanału stacji TVN.