Kpina z Kaczyńskiego w TVN24. "Jest ze mną mały Jarosław"

- 859 dni bez miliardów z KPO. Dokładnie to ok. 159 mld zł. Polakom te pieniądze się po prostu należą, tymczasem rząd PiS nie złożył o nie nawet wniosku. Choć premier kilka razy obiecywał, że to zrobi - mówiła prowadząca. - Co zrobić, żeby Polska nie straciła tej historycznej szansy na rozwój i na inwestycje? Co zrobić, by te pieniądze nie przepadły? - pytała polityków opozycji.