TVN24 wyprzedził TVP Info. Telewizja publiczna notuje rekordowe spadki

Pocieszeniem dla władz telewizji publicznej jest wynik TVP3, który wzrósł rok do roku o 13 proc. (w listopadzie 2022 r. dało to 1,04 proc. średniego dobowego udziału). Jeszcze większy wzrost, bo aż o 55 proc. zanotowała stacja Wydarzenia24, która zastąpiła Superstację. W listopadzie 2022 r. miała 0,62 proc. Taki ogromny wzrost udziału w rynku jest związany z faktem, że Wydarzenia24 zaczęły nadawać dopiero we wrześniu 2021 r.