TVN zmienił ramówkę. Komentarze widzów są jednoznaczne

We wtorek 26 marca widzowie TVN muszą przygotować się na istotne zmiany w wieczornym paśmie stacji. Z pewnością zawiedzeni będą fani teleturnieju "Milionerzy", serialu "Na Wspólnej" i show "Drag me out", które tego dnia wypadły z ramówki. Dlaczego i co na ten temat sądzą chociażby widzowie popularnej telenoweli?