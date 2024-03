"Pytanie na śniadanie". Pakosińska nagle wybiegła ze studia, zakrywając twarz dłonią. "Jezu, co się stało, Kasia?"

"Pytanie na śniadanie" - co to za program?

"Pytanie na śniadanie" to popularny program publicystyczno-rozrywkowy nadawany w polskiej telewizji przez TVP2 już od 2002 r. Emitowany od poniedziałku do piątku w porannym paśmie czasowym program jest adresowany do szerokiej widowni i skupia się na różnorodnych tematach, od aktualności po kulturę i styl życia. "Pytanie na śniadanie" to mieszanka informacji, wywiadów, reportaży oraz rozmów z zaproszonymi gośćmi, która ma za zadanie dostarczyć widzom ciekawej rozrywki w trakcie porannej kawy.