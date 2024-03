Zaczął się wcześniej niż zwykle. To "wina" konkurencji

Poza tym od końca sierpnia "Dzień dobry TVN" startuje nieco wcześniej, bo od godziny 7:45. Program prowadzą wymiennie cztery pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Na początku grudnia dołączyły do nich Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska, które wcześniej występowały w porannym paśmie jako reporterki. To właśnie one skomentowały zmiany w najnowszym wydaniu programu.