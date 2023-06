TVN szykuje nowy program codzienny. W wielu krajach jest hitem

Firma Constantin Entertainment Polska ogłosiła casting do programu, który będzie polską wersją "Be my guest". Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w czerwcu, a efekt końcowy zostanie zaprezentowany w jesiennej ramówce.

Kadr z programu "Four in a bed", jednej z wersji "Be my guest"

Źródło: Materiały prasowe