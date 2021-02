TVN rezygnuje z korespondentów zagranicznych. Wiemy, jakie są plany TVP i Polsatu

Według Bartosza Wileńskiego, zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", panuje błędne nastawienie, żeby materiały o zagranicy oprzeć jedynie o agencyjne depesze. - Taki materiał to nigdy nie jest to samo, co materiał z miejsca. Jako były korespondent wiem o tym najlepiej. Współczuję kolegom z TVN: zawsze przecież pewne rzeczy zawodowo planuje się z wyprzedzeniem. [...] Generalnie jednak "zagranicę" robi się najlepiej z zagranicy, to widać szczególnie w mediach, w których musisz pokazać obraz, ludzi koloryt - mówił.