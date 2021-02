Kolejna osoba żegna się z TVN-em. Stacja podjęła decyzję

Do obowiązków dziennikarki podczas jej współpracy z TVN-em należały m.in. przygotowywanie relacji do "Faktów" oraz innych programów TVN24 i TVN24 BiS. W ubiegłym roku zaczęła prowadzić wideoblog "Rozmówki francuskie", w którym opowiadała m.in., jak żyje się nad Sekwaną.

W rozmowie z portalem powiedziała, że na koniec swojej pracy patrzy jak na zakończenie pewnego rozdziału: – Praca korespondentki była niezapomnianym przeżyciem, dała mi wspomnienia, które zostaną ze mną na zawsze. Nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań. Zostaję w Paryżu, bo tu czuję się najlepiej. Jestem tu od 2013 roku i od początku z Francją wiązałam swoją przyszłość. Przed trafieniem do TVN-u Kowalska pracowała m.in. we France 24.

Zwolnienia i głośne odejście

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia doszło do redukcji, jeśli chodzi o redakcję TVN24. Ze stacją ma pożegnać się kilkanaście osób. Z kolei kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Igor Sokołowski po raz kolejny postanowił odejść ze stacji (wcześniej pracował tam w latach 2011-2015). Dziennikarz nie podał żadnych szczegółów, ale stwierdził, że "w ostatnim czasie wydarzyło się kilka mniejszych i większych rzeczy", które przekonały go o odejściu. W jego mailu do współpracowników pojawiło się sformułowanie: "To już nie jest moje miejsce".