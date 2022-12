TVN powinien kimś zastąpić Rozenek? Koleżanki z show zabrały głos

- To nie jest trudne zadanie zastąpić Małgosię Rozenek, bo ktokolwiek by Małgosię zastąpił, to i tak by uzyskał miano następcy Małgosi Rozenek, ponieważ poziom prześladowań i hejtu związanego z Gosią jest nieprawdopodobny. Jest skandaliczny. To czy ona będzie w tym programie, a myślę, że będzie, to, że ktoś uważa, że się nadaje, ktoś inny, że się nie nadaje, natomiast nigdy nie było aż takiej agresji. Wystarczy prześledzić social media. One żyją tylko wtedy, gdy Gosia jest w programie - oceniła Ohme w rozmowie z Jastrząb Post.