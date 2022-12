Agata Młynarska dementuje. Nie wygryzie Małgorzaty Rozenek

Dziennikarka stanęła w obronie swojej koleżanki po fachu. Co więcej, wyjawiła, że ona także spotkała się z niechęcią widzów. "Możecie ją lubić lub nie, hejtować lub wielbić, ale jednego jej nie możecie odmówić - ogromnej pracowitości, ambicji i uporu. A to recepta na sukces. Podziwiam jej determinację, zaangażowanie w in vitro i życie na własnych warunkach. Mnie w moich początkach pracy na wizji nikt nie wspierał. Może najbliżsi czasem coś dobrego powiedzieli. Do działu kontaktów z widzami przychodziły listy, w których wieszano mnie na suchej gałęzi i odsądzano od czci oraz wiary. Pisano, żeby zamienić Młynarską, która jest nieporozumieniem, na Wojtczak albo Wander" - napisała.