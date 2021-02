TVN pokazał czarne ekrany konkurencji. Nadawała tylko TVP

10 lutego 2021 r. to dzień, który przejdzie do historii polskich mediów. Tego dnia wiele stacji telewizyjnych nie nadawało programów, w radiu nie można było posłuchać ulubionych audycji, nie działały serwisy internetowe. Do strajku dołączyli przedstawiciele najbardziej popularnych mediów, jednocząc siły i solidaryzując się w sprzeciwie dotyczącym nowego podatku.