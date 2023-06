TVN podjął decyzję. Spore zmiany w ramówce

Jesienią ma się to zmienić. Wtedy to nowa seria ma trafić na ekrany i jak podaje "Press", będzie emitowana w weekendy – w sobotnie wieczory. Do tej pory w tym czasie nadawano "Mam Talent", ale stacja zdecydowała o zawieszeniu programu. Z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że talent show może wrócić do ramówki, ale dopiero w przyszłym roku.