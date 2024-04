TVN ostrzega przed "żołnierzem PiS-u". "Demokracja jest zagrożona"

W reportażu nie przytoczono cytatu o "talibie", za to Dominika Wielowieyska ("Gazeta Wyborcza", Tok FM) nazwała Świrskiego "żołnierzem PiS-u". - Szef konstytucyjnej Rady Radiofonii i Telewizji powtarza dokładnie to, co serwowali obywatelom politycy PiS-u - mówiła autorka reportażu, przypominając aferę z Radiem Szczecin i samobójstwem syna posłanki Filiks, ilustrując to m.in. paskami z TVP Info.