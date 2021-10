TVN nie dostaje pieniędzy. Różnica jest kolosalna

Tylko do września br. państwowe spółki wykupiły w Polsacie reklamy za 196,3 mln złotych. Jak stwierdza rozmówca branżowego portalu: "najwyraźniej Polsat zasłużył na uznanie polityków podejmujących te decyzje". Bierzyński nie ma złudzeń, że wybór mediów, do których kierowany jest strumień państwowych pieniędzy, to czysto polityczna decyzja.