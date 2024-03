TV Republika pokazała dom Ziobry. Nad, przed, zza płotu też

Relację dla TV Republika prowadził spod domu Zbigniewa Ziobry Michał Gwardyński. Razem z operatorem pokazywali, co znajduje się przed posiadłością i co widać zza płotu. Przypomnijmy, że Gwardyński to jedna młodszych gwiazd stacji Tomasza Sakiewicza. W mig stał się gwiazdą internetu i licznych memów, kiedy wtargnął do komisariatu na ul. Grenadierów na warszawskim Grochowie i przekonywał oficera dyżurnego, że Wąsik i Kamiński mogli zostać "uprowadzeni".