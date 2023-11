Tusk je pizzę i chce przejąć TVP. Żenujący materiał "Wiadomości"

"Wiadomości" pokazały nie tylko, jak TVN i "Gazeta Wyborcza" relacjonowały wizytę Tuska w pizzerii. Ale przypomniały także nagranie TVN24 sprzed ośmiu lat, gdy premier Ewa Kopacz zamawiała przed kamerami białą kiełbasę w Warsie. Po co "Wiadomości" to zrobiły? By uwiarygodnić tezę, że "media przychylne Tuskowi niejednokrotnie udowadniały, że tematy kulinarne są im bardzo bliskie".