Tunezyjska rozgłośnia używała dżingli RMF FM. Po interwencji przestali

- W tym celu zapewne trzeba by zaangażować tamtejszych prawników i ubiegać się o ochronę przed tunezyjskimi sądami. Być może, w bardzo ograniczonym zakresie, można by próbować dochodzić roszczeń również w Polsce, bo to w naszym kraju można słuchać przez internet dżingli, które wykorzystuje tunezyjskie radio. Czy i na ile byłoby to skuteczne, zależy już od szczegółów technicznych takiego przekazu - wyjaśnia radca prawny Marcin Mioduszewski z kancelarii Markiewicz&Sroczyński.