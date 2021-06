Stacja radiowa w Tunezji gra dżingle RMF FM. "To naruszenie praw autorskich"

Tunezyjska stacja RM FM gra dżingle RMF FM

- Tego typu krótkie utwory nazywamy "granicznymi", bo w zakresie praw autorskich często toczy się dyskusja, czy są wystarczająco twórcze, aby podlegać ochronie. W tej sprawie nie ma to jednak tak dużego znaczenia, bowiem niezależnie od tego naruszone mogło zostać prawo do nagrania, czyli fonogramu i prawo artystycznego wykonania, czyli tego wokalu, który słyszymy w dżinglu. To wszystko tu brzmi niemal identycznie do tego, co gra radio RMF FM - podsumował radca prawny.