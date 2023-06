Tulia i Halina Mlynkova nagrały wymowną piosenkę. Wystąpią z nią w Opolu

Halina: To dla mnie fantastyczna sprawa. Całe życie pracowałam z facetami, wciąż na scenie stoi za mną od kilku, do kilkunastu wspaniałych mężczyzn. Jestem przyzwyczajona do takiego układu od najmłodszych lat. Praca w wyłącznie kobiecym składzie to dla mnie wyzwanie. Ale to, co urzekło mnie w dziewczynach i przekonało do nich, to ich naturalność i szczerość. Nikogo nie udają, mówią to, co myślą, nawet jeśli innym się to nie podoba. To jest dla mnie prawdziwa kobiecość.