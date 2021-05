Tulia przeczekała pandemię: "musiałyśmy podjąć prace zarobkowe, wróciłyśmy do nauki"

Najbardziej podobają nam się utwory, które zostały singlami. Po nagraniu partii wokalnych do "Rzeki" krzyczałyśmy w studio z podekscytowania, tak bardzo podobał nam się efekt. Jednak co najważniejsze dla nas przy podsumowaniu albumu - wszystkie te piosenki kochamy, a każda z nich ma w sobie coś magicznego, co porusza nas do kości. Boimy się, że będziemy ronić łzy wzruszenia, zamiast śpiewać podczas koncertów. Teraz to "Przepięknie" zajmuje nam głowy jako zupełnie kontrastowy do pierwszego singla utwór. Bardzo lekki, letni - idealny na nadchodzący okres.