Trzy minuty kakofonii. Kolejna wpadka w TV Republika

Jednak w pewnym momencie doszło do wpadki. W czasie, gdy jeden z gości przemawiał, można było usłyszeć drugą ścieżkę głosu, co spowodowało istną kakofonię. Ten fragment wyłapał i opublikował w mediach społecznościowych fanpage "oglądam-wiadomosci". "Chyba ktoś w TV Republika dostanie po premii. To, co słyszycie, szło wraz z programem ‘Jedziemy’ i dopiero po ok. 3 minutach ktoś to naprawił. Wrzucamy tylko fragment (prawo cytatu ma swoje granice; przyspieszenie nasze)" - wyjaśniono w opisie.