Trudno oderwać od niej wzrok. Urbańska w ciasnym różowym wdzianku

Ze statuetką "The Voice Kids" ostatecznie wyszła ze studia Michell Siwak, członkini drużyny Nataszy Urbańskiej. Uczestniczka wykonała w finale utwór Jennifer Hudson "One Night Only", a potem wraz z Urbańską zaśpiewała kawałek Naughty Boya i Beyoncé "Runnin' (Lose It All)". Podczas gdy Michell urzekała swoim głosem widownię i jury, jej trenerka zachwycała w różowej kreacji.