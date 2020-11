Trudne chwile w życiu Płoszajskiego. Ojciec wciąż nie może samodzielnie oddychać

Aktor Łukasz Płoszajski jest w zawodzie od siedmiu lat. Zadebiutował rolą w Teatrze Telewizji u Krzysztofa Zanussiego. Podczas studiów aktorskich pracował w "Magazynie Kryminalnym 997". W roku 2004 roku przyjął rolę cynicznego Artura Kulczyckiego w operze mydlanej "Pierwsza miłość" , która pokazywana jest na antenie Polsatu. Jesienią aktor oficjalnie dołączył do obsady serialu TVN "Na Wspólnej". Sukcesy zawodowe pozostają jednak w cieniu rodzinnych dramatów.

W październiku i nformowaliśmy o ciężkim stanie pana Wojtka Płoszajskiego , ojca aktora, który z powodu COVID-19 trafił do łódzkiego szpitala i walczy o życie. Niestety mężczyzna wciąż przebywa na oddziale. "Stan taty jest nadal poważny. Od dwóch miesięcy przebywa pod respiratorem i wciąż walczy o życie" - czytamy na łamach "Na żywo".

Choroba stopniowa odbierała siły panu Wojtkowi. Teleporady były nieskuteczne, ale też uśpiły czujność rodziny. "Gdyby można było odbyć wizytę lekarską w gabinecie, do tego by nie doszło. A tak mój tata o mało nie umarł. Pozostaje mi cieszyć się, że karetka przyjechała na czas, że został przyjęty do szpitala i znalazł się dla niego wolny respirator" - podsumował gorzko aktor.