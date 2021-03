Trenerzy "The Voice Kids" szczerze o pierwszych porażkach w karierze

Podczas nagrań kolejnych Przesłuchań w Ciemno w "The Voice Kids" trenerzy postanowili podzielić się przemyśleniami na temat pierwszych kroków na drodze do muzycznej kariery. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson z zespołu Afromental, podobnie jak dzieciaki występujące na scenie, walczyli o spełnienie muzycznych marzeń w talent show.

Cleo próbowała swoich sił w programie "X Factor", ale niestety odpadła na etapie castingów. Tomson był o krok od wejścia do odcinków finałowych 4. edycji "Idola". Konkurencja okazała się jednak zbyt silna i wokalista musiał pożegnać się z programem. Dawid Kwiatkowski, najmłodszy trener "The Voice Kids", próbował swoich sił w "Must Be The Music". Jurorzy nie uwierzyli w niego i nie przepuścili do kolejnego etapu talent show.