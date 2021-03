Trenerzy "The Voice Kids" opowiadają suchary. Który z nich się wyróżnił?

"The Voice Kids" to format, który wylansował wiele młodych gwiazd. Pierwszą edycję programu wygrała Roksana Węgiel, a w drugiej udział wzięła Viki Gabor. Ostatecznie zajęła drugie miejsce. Obie wokalistki reprezentowały Polskę w konkursach Eurowizji Junior. Węgiel wygrała ją w 2018 r., a Gabor powtórzyła sukces swojej poprzedniczki rok później. Z kolei finał trzeciej edycji "The Voice Kids" należał do Marcina Maciejczaka z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.