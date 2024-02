Transfer, na który wszyscy czekali? Paulina Chylewska w TVP

"Wielkie migracje" z Polsatu do TVP i TVP Info zaczęły się, gdy "miotła zmian" trafiła do publicznego nadawcy. Potrzebni byli dziennikarze i reporterzy zamiast pracowników zaangażowanych za poprzedniej władzy. Do "nowej" TVP z Grupy Polsat przeszli już m.in. Jarosław Kret (pogodynek), Monika Sawka (prowadząca "19.30"), Anna Hałas i Anna Łubian-Halicka (reporterki "19.30"), Piotr Jędrzejek (prezenter "Panoramy" i serwisów w TVP Info), Wioleta Wramba (gospodyni poranków i serwisów w TVP Info).