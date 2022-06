Tragiczny wypadek. Dwóch aktorów z serialu Netfliksa nie żyje

"The Chosen One" to brazylijski serial utrzymany w konwencji thrillera. Opowiada o trójce lekarzy, którzy przywożą szczepionkę na wirus Zika do odległego regionu Pantanal. Naukowcy napotykają nie tylko opór społeczności, ale też spore problemy. Rządy sprawuje tam niechętny nauce uzdrowiciel, będący jednocześnie przywódcą tajemniczej sekty. Na platformie znajdziecie dwa sezony produkcji.