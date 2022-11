"Top Model": widzowie współczują Klaudii. Nie mogli na to patrzeć

- Wiedziałam, że nikt się nie pojawi i nawet na to nie liczyłam, ale mimo wszystko, jak to się już stało, to mnie to dobiło - wyznała uczestniczka wyraźnie przybita widokiem kolegów otoczonych wsparciem rodziny i bliskich. Tego wieczoru jedyne, na co mogła liczyć Klaudia, to telefoniczna rozmowa z bratem, którą odbyła jednak bez entuzjazmu.