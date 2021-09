"Top Model". TVN szuka modelki czy tylko dramy? Widzowie mają dość

"Gdzie ci prawdziwi modele?", "Za dużo dram, za mało modelingu", "Co osoba, to drama", "Tragiczna ta edycja" - to tylko parę komentarzy po emisji pierwszego odcinka. Cały sezon już został nakręcony, bohaterowie wybrani... Czy ktokolwiek z nich będzie nadawać się na prawdziwą topmodelkę lub topmodela?