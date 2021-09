"Top Model". Sophia wyznała, że jest kobietą transpłciową. Farna przecierała oczy ze zdumienia

W 5. odcinku "Top Model" było wszystko, co mogło podnieść widzom ciśnienie. Na starcie uczestnicy musieli zmierzyć się z sesją zdjęciową. Przed obiektywem towarzyszyły im owady, które wywoływały strach i obrzydzenie. Na panelu jurorskim oceniane były krótkie filmy, których elementem był pocałunek. Choć teoretycznie takie zbliżenie było obligatoryjne, uczestnikom dano do zrozumienia, co będzie lepiej oceniane.