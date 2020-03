"Top Model": Natalia Gulkowska urodziła. Zdradziła płeć i imię dziecka

Natalia Gulkowska była uczestniczką 5. edycji " Top Model ". Do udziału w programie namówił ją brat, który sam jest modelem. Choć dziewczyna nie czuła się w 100 proc. na siłach, spróbowała. Odważyła się jednak pójść na casting dopiero, gdy urodziła pierwsze dziecko . Początkowo oczarowała jurorów swoją urodą i warunkami. Niestety, z biegiem czasu coraz bardziej odstawała od rywali. Konkurencja okazała się zbyt mocna. Ostatecznie Natalia zajęła 9. miejsce.

"Dzisiaj o 12.15 przyszedł na świat mój drugi synek Leon. Pomimo tego, co dzieje się w tej chwili na świecie, jest to jeden z dwóch najpiękniejszych dni w moim życiu! Dzięki cudownym ludziom stał się on jeszcze bardziej wyjątkowy. (...) Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, jakie od kilku dni dostaje w wiadomościach prywatnych, jesteście niesamowici! Dla wszystkich mam, które obawiają się tego dnia: jest ciężko, ale dajemy radę. I wy też dacie" - napisała i przy okazji opublikowała kilka zdjęć ze szpitala.