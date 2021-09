"Top Model". Kacper wzruszył wszystkich swoją historią

Za nami drugi odcinek 10. edycji "Top Model". Nie odstawał on od poprzedniego, w którym aż roiło się od wzruszających historii i zaskoczeń. A najgłośniej było o Mariannie Schreiber, żonie polityka PiS, która nie powiedziała mężowi, że wybiera się na casting do programu TVN. Wszystko wskazuje też na to, że zobaczymy ją jeszcze w programie, bo przeszła do kolejnego etapu.