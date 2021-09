Olga Kaczyńska zwyciężyła w "Top Model". Właśnie została lekarką

Olga Kaczyńska wygrała drugą edycję "Top Model". Jednak droga do tego nie była łatwa. Musiała zmierzyć się wtedy z mało pochlebnymi komentarzami ze strony widzów. Wytykano jej "dodatkowe" kilogramy. Choć 19-latka była bardzo szczupła, to i tak swoją krytykę dorzucali także jurorzy. Co ciekawe, nie postrzegano jej jako faworytki, ale w ostatnich odcinkach przeszła dużą przemianę.