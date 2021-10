"Top Model". Była uczestniczka show komentuje to, co dzieje się w nowej edycji. "Byłam w szoku"

- Trzeba powiedzieć sobie wprost, że takie rzeczy w modelingu się nie dzieją. A jeśli już, to wiemy wcześniej, na co się godzimy. Nie jest tak, że agencja wysyła modelkę czy modela w ciemno, a na miejscu ta osoba dopiero dowiaduje się, co będzie robiła. Jeśli dajmy na to mamy problem z pływaniem, to nie idziemy na casting do sesji w basenie. To proste - komentuje Dąbrowska w rozmowie z Onetem.