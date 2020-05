Zbliżyli się do siebie po programie. Zaskakujące wieści dla fanów show Netfliksa

Nowy randkowy program Netfliksa szturmem wdarł się na listę najpopularniejszych produkcji na platformie. Po międzynarodowym sukcesie reality show "Love is blind", gigant rynku VOD postawił na kolejny format poświęcony współczesnym trudom znalezienia prawdziwej miłości.

Uczestnicy " Too hot to handle " zostali pozbawieni możliwości utrzymywania kontaktu fizycznego z innymi. Za każdy pocałunek i intymne zbliżenie karano ich finansowo. Pula głównej nagrody w wysokości 100 tys. dolarów zmniejszała się.

Jedną z kobiet w programie, która zawsze przestrzegała zasad była Nicole. 23-letnia Irlandka nie nawiązała bliższej więzi z żadnym uczestnikiem show. Zmieniło się to jednak po zakończeniu "Too hot to handle".