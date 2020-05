Nr 1 na Netfliksie. Zrobili odcinek specjalny. Kilka sporych zaskoczeń dla fanów

Podczas pandemii wyszło na jaw, jaką ogromną słabość mamy wszyscy na świecie do reality show i serii, które są jak z innej planety. Co przyniosła nam międzynarodowa kwarantanna? Złote żniwa dla Netfliksa. Miliony widzów rzuciły się szczególnie na dwie produkcje. "Króla tygrysów" widziało ponad 30 mln ludzi, przebijając tym samym popularność "Stranger things".

Druga to "Too Hot To Handle". Show było przez długi czas nr 1 na liście 10 najbardziej popularnych produkcji w Polsce, a to samo działo się w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Netflix nie mógł sobie tego odpuścić i zorganizował odcinek specjalny z uczestnikami najbardziej popularnego w czasach pandemii reality show.