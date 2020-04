Zgodzili się, choć nie wiedzieli, na co. Instagram otworzył im drzwi do kariery

Jeden z najpopularniejszych obecnie programów Netfliksa to rozrywka w czystej postaci. Młodzi, atrakcyjni uczestnicy show byli nastawieni na zabawę bez granic. Niestety reguły gry zakazywały im bliskich kontaktów. Nie raz zdarzało im się łamać zasady, co skutkowało zmniejszeniem zwycięskiej puli, która na początku wynosiła 100 tys. dol.

Dla wielu widzów "Too hot to handle" zaskakujący mógł być fakt, że uczestnicy pochodzili z różnych stron świata. Obywatele Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych przyjechali na 30 dni do luksusowej posiadłości w Meksyku. I naprawdę nie wiedzieli, w co się pakują.