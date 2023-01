Tomaszewska zauważyła u siebie problemy ze zdrowiem. Przeraziła się i od razu udała do lekarza

Prezenterka zauważyła u siebie niepokojące objawy. - W moje życie wdarł się chaos, a ja zawsze byłam bardzo poukładana. A tu nagle okazało się, że zaczynam zapominać, gdzie odłożyłam kluczyki, torebkę. Potrafiłam z kimś się umówić i kompletnie o tym zapominałam, co dotychczas nigdy nie miało miejsca. Jestem bardzo obowiązkowa i z początku aż trudno było mi w to wszystko uwierzyć, że takie rzeczy mogą dziać się w moim życiu. Do tego miałam lekkie bóle brzucha, czy problemy ze snem. W końcu zdecydowałam się zrobić badania kontrolne i trafiłam na świetną lekarkę - wyznała. Okazało się, że w ten sposób ciało dawało jej znać, że musi zwolnić i odpocząć. Stres u wielu osób inaczej wpływa na ciało, dlatego ważne, by bacznie obserwować sygnały wysyłane przez organizm.