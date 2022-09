Tomaszewska zalazła się łzami w programie. Tak mocno wzruszyła ją ta historia

Pod koniec rozmowy Małgorzata Tomaszewska już nie była w stanie ukrywać emocji. Wstała z kanapy i podeszła do mamy Maszy i mocno ją przytuliła. - Maszo, pamiętaj, że wiara czyni cuda. Jesteśmy z tobą i wierzymy, że będzie dobrze. A do państwa apelujemy, wykorzystajmy siłę telewizji i państwa siłę, że jesteście z nami, i pomóżmy Maszy - zaapelował siedzący obok Aleksander Sikora. - To była najtrudniejsza rozmowa w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. Pomóżmy Maszy - dodała Małgorzata Tomaszewska. Zbiórkę można wesprzeć klikając w link tutaj.