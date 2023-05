Tomaszewska pokazuje sylwetkę w kusym bikini. Takiej figury pozazdrościłaby jej niejedna rówieśniczka

Fani byli zachwyceni zdjęciem Małgorzaty. "Jedno i najważniejsze trzeba przyznać - Wakacje Ci służą. Jak wrócisz do nas to od razu pojawi się słońce", ,"Kochana udanego wypoczynku. Małgosiu kiedy wracasz do 'Pytania', kiedy poprowadzisz?", "Małgosiu, pięknie wyglądasz", "Udanego i wspaniałego wypoczynku życzę pani Małgosiu", "Wracaj już, bo się stęskniliśmy za Tobą kochana" - to tylko niektóre z komentarzy, które możemy przeczytać pod zdjęciem Małgorzaty. Jak widać, fani prezenterki są szczęśliwi, że ich idolka mogła wypocząć od pracy w pięknym miejscu, jakim jest Dubaj.