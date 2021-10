Wygrał z Polskim Radiem. Tomasz Zimoch dostanie spore odszkodowanie

Jak podają Wirtualne Media, "nastąpiło to po tym, jak w połowie maja (zaraz po publikacji wywiadu z nim w 'Dzienniku Gazecie Prawnej') został bezterminowo zawieszony w obowiązkach służbowych. Wykluczono go też z ekipy wyznaczonej do relacjonowania Euro 2016 i igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro".