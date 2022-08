Tomasz Wolny nie wytrzymał w rocznicę Powstania Warszawskiego. "Pan kpi?"

Jednak w tym roku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak postanowił, że 1 sierpnia o godz. 17:00 syreny nie zawyją. Dość powiedzieć, że Wolny nie przeszedł obojętnie wobec tej decyzji. Współgospodarz "Pytania na śniadanie" stwierdził, że rozumie, co kierowało politykiem. Chodziło o przebywających uchodźców z Ukrainy, którym dźwięk syren może przypominać to, co dzieje się w ich kraju. Wolny jednak nie przyjmuje tego tłumaczenia.